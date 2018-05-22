ДОХА, 22 травня — . П’ятеро людей загинули, 22 отримали поранення в результаті обстрілу бойовиками з руху “Ансар Алла” (хуситы) у вівторок на світанку ринку в центрі міста Маріб, розташованого на схід від єменської столиці Сани, повідомив арабський телеканал “Аль-Арабія” з посиланням на медичні джерела.

© AP Photo / Mosa’ab Elshamy, FileСаудовские ППО перехопили дві ракети, запущені з Ємену, повідомили СМИПо інформацією телеканалу, всі постраждалі від обстрілу реактивними снарядами — цивільні особи, в числі загиблих виявилася одна жінка. Троє поранених знаходяться у важкому стані.

Міністр інформації міжнародно визнаного уряду Ємену Муамар аль-Арьяни назвав цю подію “різаниною”, заявивши, що хуситы “продовжують геноцид мирних громадян Ємену з моменту захоплення влади три роки тому”.

У 2014 році хуситы змістили зі свого поста президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді і захопили владу в країні, після чого між ними і прихильниками Хаді почалися військові дії. До хуситам долучилася частина армії, яка була на стороні колишнього президента Алі Абдалли Салеха, а війська Хаді з повітря і на землі з 2015 року підтримують військові арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією.