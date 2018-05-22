МОСКВА, 22 травня — . Вулкан Мерапі на індонезійському острові Ява у вівторок вранці викинув попіл на висоту 3,5 тисячі метрів, проводиться евакуація населення, повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на представника Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

© REUTERS / Dwi ObloСМИ повідомили про другий за місяць виверженні вулкана Мерапі в ИндонезииРанее повідомлялося, що вулкан Мерапі, що знаходиться в 30 кілометрах від міста Джокьякарта і в більш ніж 520 кілометрів від столиці Індонезії Джакарти на острові Ява 11 травня викинув попіл на висоту 5,5 кілометра.

Як повідомив Нугрохо, у зв’язку з активністю вулкана місцеве агентство вулканології підвищило рівень небезпеки до другого.

“Будь-сходження, крім тих, які здійснюються в дослідницьких цілях, заборонені в радіусі 3 кілометрів від кратера”, — повідомив він агентству.

Всього, починаючи з понеділка, були зафіксовані чотири виверження вулкана, останнє було зареєстровано у вівторок в 01.47 за місцевим часом (21.47 понеділка мск). Виверження викликало попелястий дощ, який пройшов в округах Слеман і Клатен.

“З минулої ночі була проведена евакуація людей. Число евакуйованих продовжує зростати”, — повідомив представник Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих. За даними агентства, на даний момент мова йде про 660 евакуйованих.

Мерапі — найактивніший вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява. Великі виверження спостерігаються кожні сім років, дрібні — близько двох разів на рік.