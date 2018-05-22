В результаті, постраждали чотири людини.

На білоруському заводі Алкід, який знаходиться у Мінському районі, стався вибух і пожежа, в якій постраждали чотири людини. Про це у вівторок, 22 травня, повідомило МНС Білорусі.

“Село Корольов Стан, Мінський район, повідомлення про вибух і пожежу на підприємстві Алкід. За попередньою інформацією, травмовано три людини”, – йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

Пізніше стало відомо, що постраждали чотири людини.

На сайті МНС також уточнюється, що вибух з подальшим горінням стався в будівлі по виробництву бітумної гідроізоляції площею 2,4 тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 9.18, на місці події працюють співробітники МНС. Працівники МНС продовжують роботи з ліквідації пожежі.

Підприємство Алкід спеціалізується на виробництві гідроізоляційних, покрівельних мастик та емульсій для цивільного і дорожнього будівництва.