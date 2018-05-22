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Ківа отримував пенсію по інвалідності з-за психічного розладу — документ

22.05.2018

Кива получал пенсию по инвалидности из-за психического расстройства — документ

Український політик Ілля Ківа перебував на обліку і отримував пенсію по інвалідності.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Василь Крутчак і опублікував підтверджуючі документи.

«Велике спасибі, Арсену Авакову і Дмитру Корчинському за те, що проштовхують в політику Іллю Ківу і тим самим не забувають нагадувати українцям, що ті бидло», — сказано в повідомленні.

Також Крутчак прикріпив відповідні документи:

— документ про психічному розладі Іллі Ківі;

— підтвердження з Пенсійного фонду України про те, що Ківа перебував на обліку і отримував гроші (пенсію) по інвалідності.

Кива получал пенсию по инвалидности из-за психического расстройства — документ Кива получал пенсию по инвалидности из-за психического расстройства — документ Кива получал пенсию по инвалидности из-за психического расстройства — документ

 

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