Жертва клерикального сексуального насильства Хуан Карлос Круз заявив, що Папа Франциск сказав йому, що Бог зробив його геєм і що його сексуальність “не має значення”.

Описуючи свою зустріч з Папою Круз сказав: “Ви знаєте Хуан Карлос, це не має значення. Бог створив вас таким. Бог любить вас таким чином. Тато любить вас таким, і ви повинні любити себе і не турбуватися, що кажуть люди”.

Слова Папи означають значний відхід від вчення Римсько-католицької церкви, яка вважає гомосексуалізм “об’єктивно безладним” і таким, що суперечить Божому закону.

Прес-секретар Ватикану Грег Берк сказав CNN у понеділок: “Зазвичай ми не коментуємо приватні бесіди Папи”.

Фернандо Карадима – чилійський священик-ґвалтівник – був визнаний винним у зловживанні з боку Ватикану в 2011 році.