Згідно з новими правилами Міносвіти, зарахування в перший клас дитини в цьому році будуть починати з 31 травня. А вже 1 червня в школі повинен бути повний пакет документів для зарахування дітей за територіальним принципом. У зв’язку з цими нововведеннями в соцмережах з’явилися посередники, які можуть за окрему плату виконати цю роботу за батьків, включаючи збір всіх необхідних паперів.

Як повідомляє Артем Недоренко на своїй сторінці в Facebook, дитину обіцяють оформити в будь-яку школу як у столиці, так і в Ірпені.

Послуги виконують діючі співробітники агентства нерухомості.

Відомо, що збір пакету документів складається договір оренди, друк агентства, ПП (на 5 аркушах), виписка з реєстру нерухомості. Обіцяють також нотаріально засвідчити справжність підписів.

За інформацією видання «Країна», представник назвав орієнтовну суму замовлення на одну дитину — $100 (2607 гривень), при цьому оптом за кілька дітей можна домовитися про знижку.

Як повідомлялося, друк шкільних атестатів за рік подорожчала на 9%.