ПЕКІН, 22 травня – . Треті країни повинні утриматися від безвідповідальних заяв щодо співробітництва Китаю з іншими державами, заявив у вівторок офіційний представник МЗС КНР Лу Кан, коментуючи невдоволення США фінансовим співпрацею Китаю з Венесуелою. © РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийКанада знизила рівень дипломатичних відносин з Венесуелою

“По-перше, що стосується внутрішніх справ Венесуели, в тому числі і виборів, я хочу сказати, що це внутрішня справа Венесуели. Основним принципом зовнішньої політики Китаю є невтручання у внутрішню політику інших держав. По-друге, якщо у американської сторони є якісь протиріччя з венесуельською, ми щиро сподіваємося, що ці дві країни зможуть вирішити свої розбіжності шляхом дружніх переговорів. По-третє, якщо Китай розвиває нормальні відносини з іншими країнами, у тому числі економічне співробітництво, інші країни не повинні робити безвідповідальних заяв на цей рахунок”, — сказав на брифінгу Лу Кан.

США засудили минулі президентські вибори у Венесуелі і пообіцяли вжити швидкі економічні та дипломатичні заходи для відновлення демократії в цій країні, заявив в понеділок держсекретар США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в цей же день підписав указ, яким заборонив громадянам та юридичним особам США операції з суверенним боргом Венесуели, а також операції з державними активами цієї країни.