ТЕЛЬ-АВІВ, 22 травня — . Ізраїль став першою країною в світі, яка використовувала в бою винищувач п’ятого покоління F-35, повідомив командувач ізраїльськими ВПС Амикам Норкін.

© Flickr / Lockheed MartinОграниченно годен. Винищувачі F-35 продовжують “душити” пілотів ВВС СШАЗаказав в США 50 і отримавши вже дев’ять подібних машин, Ізраїль залишається єдиним їх власником на Близькому Сході.

“Ми першими в світі застосували F-35 в бойовій обстановці для атаки цілей”, — сказав Норкін, виступаючи на конференції перед колегами з двох десятків країн.

Він додав, що F-35 повністю готові до бойового застосування і регулярно беруть участь у виконанні оперативних завдань.

В ізраїльських ВПС винищувачам присвоїли ім’я “Адир” — “могутній” у перекладі з івриту.

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