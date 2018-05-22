РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 травня — . Російські військовослужбовці візьмуть участь у параді, який вперше пройде у Вірменії до 100-річчя проголошення Першої Республіки, повідомив журналістам начальник прес-служби Південного військового округу Вадим Астаф’єв.

© SputnikВ Вірменії заявили про намір розвивати військове співробітництво з РоссиейВо вівторок військовослужбовці військової бази ЮВО у Вірменії взяли участь у спільному тренуванні параду. Військовослужбовці удосконалювали навички у проходженні урочистим маршем у складі стройових колон, виконання стройових прийомів зі зброєю, покладанні квітів та вінків до меморіального комплексу “Сардарапат”.

“Генеральна репетиція проходження стройових колон зі штатною зброєю буде проведена на меморіальному комплексі “Сардарапат” 26 травня. 28 травня понад 100 військовослужбовців російської військової бази ЮВО вперше візьмуть участь в урочистих заходах, присвячених проголошенню в 1918 році Першої Республіки і Перемоги у Сардарапатском битві”, — сказав Астаф’єв.

Незалежне вірменське держава було проголошено в травні 1918 року після відбиття турецької агресії в битвах під Сардарапатом, Баш-Апараном і Каракилисой. Перша Республіка проіснувала до радянізації Вірменії у грудні 1920 року. В ознаменування перемоги, здобутої вірменським народом в Сардарапатском битві, на місці бою було споруджено меморіальний комплекс “Сардарапат” і музей вірменської етнографії та історії визвольної боротьби.