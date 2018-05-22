Повінь – зміна системи

Menu
Close

На заводі в Бєларусі прогримів вибух, є постраждалі

22.05.2018

МІНСЬК, 22 травня – . Вибух стався на білоруському заводі “Алкід” (Мінський район) по виробництві гідроізоляційних і покрівельних мастик та емульсій, почалася пожежа, постраждали три людини, повідомило у вівторок МНС Білорусі.

“Село Корольов Стан, Мінський район, повідомлення про вибух і пожежу на підприємстві “Алкід”. За попередньою інформацією, травмовано три людини”, — йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

На сайті МНС також уточнюється, що вибух з подальшим горінням стався в будівлі по виробництву бітумної гідроізоляції площею 2,4 тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 9.18, на місці події працюють співробітники МНС. Працівники МНС продовжують роботи з ліквідації пожежі.

Підприємство “Алкід” спеціалізується на виробництві гідроізоляційних, покрівельних мастик та емульсій для цивільного і дорожнього будівництва.

Читайте також:   ЗМІ дізналися про розробку нової стратегії США в Афганістані
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *