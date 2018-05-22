МІНСЬК, 22 травня – . Вибух стався на білоруському заводі “Алкід” (Мінський район) по виробництві гідроізоляційних і покрівельних мастик та емульсій, почалася пожежа, постраждали три людини, повідомило у вівторок МНС Білорусі.

“Село Корольов Стан, Мінський район, повідомлення про вибух і пожежу на підприємстві “Алкід”. За попередньою інформацією, травмовано три людини”, — йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

Пожежа на підприємстві в селі Корольов Стан ліквідовано, за уточненою інформацією постраждалих четверо, вони доставлені в установи охорони здоров’я. pic.twitter.com/A3hTYmQ2GH — 112.by МНС Білорусі (@112by) 22 травня 2018 р.

На сайті МНС також уточнюється, що вибух з подальшим горінням стався в будівлі по виробництву бітумної гідроізоляції площею 2,4 тисячі квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 9.18, на місці події працюють співробітники МНС. Працівники МНС продовжують роботи з ліквідації пожежі.

Підприємство “Алкід” спеціалізується на виробництві гідроізоляційних, покрівельних мастик та емульсій для цивільного і дорожнього будівництва.