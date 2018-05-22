Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон виступає за посилення санкцій щодо Росії і вважає, що після виходу країни з Євросоюзу біля Лондона з’явиться більше повноважень у цьому питанні.

Як сказав він журналістам у Буенос-Айресі, введені США додаткові санкції проти Москви були “дуже помітними”, передає Bloomberg.

“Правда в тому, що я думаю, що вплив деяких із цих санкцій (США проти РФ. – Ред.), особливо щодо деяких людей, було дуже помітним, і я відзначив це, але у нас є свій підхід”, – заявив британський міністр.

Джонсон заявив, що приділив значну увагу цьому рішенню президента США Дональда Трампа.

“Залишається більш загальне питання про те, що Великобританія може зробити, щоб впоратися з близькими (президента РФ Володимира) Путіна людьми, у яких можуть бути незаконно добуті або здобуті нечесним шляхом багатства”, – сказав Джонсон.

Він зазначив, що Лондон не вправі приймати рішення про санкції, оскільки має координувати свої дії з Європейським Союзом.

За його словами, як тільки країна покине ЄС у березні 2019 року, з’явиться можливість взяти більш жорсткий курс щодо РФ.