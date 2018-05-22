Згідно з планом, з 1 жовтня вартість проїзду пасажирів у вагонах усіх типів підвищиться на 12%.

1 жовтня 2018 року “Укрзалізниця” проведе другий етап підвищення тарифів.

Про це повідомляє Страна.иа, відзначаючи: згідно з планом, вартість проїзду пасажирів у вагонах усіх типів підвищиться на 12% – “Вартість квитка і плацкарти визначається шляхом множення тарифу на коефіцієнт індексації за календарними періодами”.

При цьому підкреслюється: також підвищиться вартість перевезення вантажобагажу в спеціальних вагонах – до 5,62 гривні за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона (нині – 2,81 гривні).

Крім того, помічається: вартість перевезення вагонів пасажирського парку, незалежно від форми власності, у порожньому стані буде встановлена на рівні 5,48 гривні за 1 вагоно-кілометр (нині – 2,49 гривні).

Нагадаємо, перший етап підвищення тарифів відбудеться вже 30 травня.