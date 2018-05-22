АСТАНА, 22 травня – . Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Астани, на борту знаходилися більше 100 чоловік, повідомила у вівторок прес-служба комітету цивільної авіації міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану. Ігор РуссакДвигатель літака, який не зміг злетіти в Пулково, був справним

Інцидент стався з літаком Airbus A320 авіакомпанії Air Astana, який прямував з Шимкента.

“Після посадки в 13.22 (10.22 мск) під час пробігу (літак – ред.) викотився за межі злітно-посадкової смуги”, — йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

За даними прес-служби, на борту перебувало 97 пасажирів і дев’ять членів екіпажу.

“Повітряне судно відбуксовано на стоянку. Є пошкодження на двигуні. Аеродром був закритий з 13.30 (10.30 мск) до 14.10 (11.10 мск). В даний час столичний аеропорт працює в штатному режимі”, — повідомили в комітеті.