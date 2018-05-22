МОСКВА, 22 травня — . Виконання ядерної угоди по Ірану без США технічно можливо, заявив у вівторок на прес-конференції в МІА “Росія сьогодні” постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов. © РИА Новини / Сергій МамонтовИран пригрозив судом США через заяв Помпео

“Зараз вся увага зосереджена на тому, щоб спробувати продовжити реалізацію СВПД (Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми — ред.), але вже без Сполучених Штатів. Технічно це можливо. Вийде на практиці — покаже час”, — заявив дипломат.

На початку травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.