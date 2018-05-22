МВСники оголосили термінову тендер на закупівлю охоронних послуг для НСК “Олімпійський” на час фіналу Ліги чемпіонів.

Нацполиция закупить на 650 тис. гривень охоронні послуги для забезпечення безпеки на НСК “Олімпійський” під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це, посилаючись на систему публічних закупівель ProZorro, повідомляють Українські Новини.

“17 травня Управління поліції охорони оголосило терміновий тендер на закупівлю охоронних послуг, а саме додаткових функцій із забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні під час і після проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 26 травня. Очікувана вартість послуги – 650 тис. гривень”, – йдеться в повідомленні.