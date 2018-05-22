Російський бізнесмен Роман Абрамович має пояснити британським властям походження свого стану, щоб отримати нову візу, яка дозволила б йому повернутися на територію Сполученого Королівства.

Про це в понеділок повідомила місцева газета The Telegraph.

Як зазначає видання, нові правила пов’язані з масштабним розслідуванням стосовно російських олігархів, проведеним британською владою. Абрамовичу потрібно довести, що його фінанси були зароблені законним шляхом.

При цьому журналісти підкреслюють, що подібна ситуація не передбачає, що стосовно Абрамовича в Британії ведеться розслідування. Мова йде про новому стандарті перевірок для отримання візи.

Раніше стало відомо, що британська влада продовжують розгляд запросаАбрамовича про продовження візи. “Термін інвесторської візи Абрамовича, як вважають, вийшов на початку квітня, а його заява на продовження проходить додаткові процедури перевірки, оскільки він подав його в Росії, а не в Британії”, – йшлося в статті видання The Financial Times.

Зазначимо, що 21 травня на сайті британського парламенту було опубліковано доповідь”Золото Москви: російська корупція у Великобританії”. В документі говорилося: “Великобританії непробачно закривати очі на клептократів з оточення Володимира Путіна і на порушників прав людини, які відмивають гроші через Лондон, щоб підкуповувати наших друзів, послаблювати наші зв’язки і підривати віру в наші інститути”.

“Ми закликаємо уряд ввести більше санкцій проти пов’язаних з Кремлем осіб, включаючи заходи, передбачені законом про санкції та протидію відмиванню грошей, а також вжити заходів проти осіб, відповідальних за грубе порушення прав людини”, – підкреслювалося в доповіді. При цьому автори не вказали конкретних осіб.

В основу документа лягли свідчення антикорупційних активістів і журналістів, а також інформація, надана аудиторськими фірмами та дослідницькими центрами. Серед опитаних були і російські громадяни: зокрема, свідчення в британському парламенті давали виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, співзасновник ClampK (“Кампанії за законодавство проти відмивання грошей клептократів через нерухомість”) Роман Борисович і опозиціонер Гаррі Каспаров.

1 травня у Великобританії була прийнята поправка до законодавства, запропонована МЗС королівства, зобов’язує британські заморські території розкривати імена власників офшорних рахунків, у тому числі і громадян РФ.