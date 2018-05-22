МОСКВА, 22 травня — . МАГАТЕ не може виступати майданчиком для переговорів з денуклеаризації Корейського півострова і контролювати процес ядерного роззброєння, оскільки не має таких повноважень, заявив постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов. © РИА Новини / Володимир АстапковичРоссийский дипломат прокоментував ситуацію навколо діалогу з КНДР

“Це (використання майданчика МАГАТЕ) неможливо, тому що в статуті МАГАТЕ не передбачена функція контролю за ядерним роззброєнням. МАГАТЕ створювалася для інших цілей – цілей нерозповсюдження, а головне в цілях розвитку мирного використання ядерної енергії”, — заявив Ульянов у ході відеомосту, організованого МІА “Росія сьогодні”.

Він пояснив, що в разі досягнення політичної або юридичної домовленості щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові, МАГАТЕ “не може і не повинна втягуватися в процес роззброєння.

“МАГАТЕ не має ні експертизи, ні права займатися знищенням ядерної програми, військової ядерної програми як такої. Це агентство може зробити тільки з допомогою експертів з п’яти ядерних держав, включаючи Росію. Вони можуть вивести ядерне обладнання, ядерні матеріали з збройового стану, і тільки після цього МАГАТЕ може включитися і забезпечити нераспространенческие завдання”, — заявив дипломат. © AFP 2018 / Jung Yeon-јеУчения США і Південної Кореї саботують примирення з КНДР, заявили в раді федерації

За його словами, в МАГАТЕ це повністю розуміють і “не збираються встрявати у справи, які не належать до їх компетенції, тому що це суперечило і договором і нераспространии ядерної зброї”.

“Підключення всіх ядерних держав до процесу ядерного роззброєння залишається в силі, але МАГАТЕ до цього не повинна мати ніякого відношення”, — уклав Ульянов.