ВОНСАН (КНДР), 22 травня – . Група міжнародних журналістів, що прибула в КНДР для освітлення закриття ядерного полігону на півночі країни, поки змушена залишитися в місті Вонсан з-за погодних умов, повідомив представник північнокорейської сторони.

© РИА Новини / Ілля ПиталевИностранные журналісти прибули в КНДР на закриття ядерного полигонаПредполагалось, що при сприятливому збігу обставин журналісти виїхали б у вівторок ввечері на полігон і до ранку були б там.

“З-за погодних умов сьогодні поїздка не відбудеться. Сподіваємося, що вийде завтра”, — повідомив він .

Раніше північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР ухвалила рішення провести 23-25 травня закриття ядерного полігону “Пхунгери”. Планується повністю знищити вхід на полігон, а також навколишні об’єкти. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.