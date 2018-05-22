МОСКВА, 22 травня — . Число загиблих в результаті вибуху в афганському місті Кандагар під вівторок збільшилася до шести, 37 людей отримали поранення, повідомляє місцеве агентство Пажвак. Міністерство оборони РФШойгу вважає ситуацію в Афганістані нестабільною

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 25 поранених.

Начинений вибухівкою автомобіль підірвався у вівторок в одному з районів Кандагара. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник. Як повідомив офіційний представник губернатора провінції Дауд Ахмаді, фахівці не встигли знешкодити вибухівку. За його словами, серед загиблих є представники служб безпеки і цивільні.

Поки жодна організація, що діє в регіоні, не взяла на себе відповідальність за вибух.