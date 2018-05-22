МОСКВА, 22 травня — . У Росії, ФРН і Франції є спільне розуміння необхідності спільної роботи з мінімізації негативних наслідків виходу США з угоди по Ірану, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок. © REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoПомпео назвав умови для нової угоди США з Іраном

“Є розуміння необхідності спільної роботи, щоб мінімізувати ті негативні наслідки, які викликав вихід Вашингтона з ядерної угоди з Іраном”, — сказав Пєсков журналістам.

Він додав, що на майбутній зустрічі президентів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона іранська угода не стане центральною частиною переговорів.

“Природно, на таких переговорах Іран не може бути центральною частиною, це і двосторонні відносини, це та інші міжнародні проблеми. Тому звужувати спектр переговорів до однієї теми було б неправильно”, — сказав Пєсков.