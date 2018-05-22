БОЧАРОВ СТРУМОК (Сочі), 22 травня — . Висновки про те, наскільки вимоги британських властей до Роману Абрамовичу законні, треба робити апліканту, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. © РИА Новини / Григорій СысоевСтали відомі умови отримання британської візи Абрамовичем

“Це теж не наше питання. Висуваються певні вимоги. Напевно, тут в даному випадку, необхідно робити висновки, наскільки вони законні, не нам”, — сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи вважає він справедливими вимоги британських властей до Абрамовича, і треба РФ в даному випадку захищати її права підприємців.

Раніше, 20 травня, видання The Bell з посиланням на джерела в оточенні Абрамовича повідомило, що у власника лондонського футбольного клубу “Челсі” віза дійсна більше трьох тижнів тому, “а нову йому не видали”. У той же день джерело з оточення російського бізнесмена повідомив , що Великобританія не відмовляла йому у видачі інвестиційної візи, мова йде про тривалій процедурі продовження.