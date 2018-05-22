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В Україні знову подорожчала їжа. Більшість продуктів стали дорожче, ніж у Польщі

22.05.2018

В Украине снова подорожала еда. Большинство продуктов стали дороже, чем в Польше

В Україні подорожчали деякі соціальні продукти харчування, повідомляє Держстатистики. Так, у квітні, порівняно з березнем, середня вартість молока в країні виросла на 0,7% – до 15,07 грн за літр. Хліб в середньому подорожчав на 0,7%.

Серед усіх видів м’яса подорожчала тільки свинина – на 5,6% – до 69,3 грн за 1 кг. В той же час яловичина подешевшала на 0,3%, курятина – на 0,08%. Також всі види м’яса подорожчали за рік на 25%-71%. А найбільше додало в ціні сало – 71%. Свинина подорожчала на 41%, яловичина – на 27%.

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