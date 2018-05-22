Після проведення у Венесуелі президентських виборів щонайменше 14 країн анонсували відкликання своїх послів з цієї країни. Про це повідомляє BBC.

“14 країн “Групи Ліми” (об’єднує ряд держав Північної, Південної Америки та Карибського басейну, – Ред.) анонсували відкликання своїх послів з Венесуели, де в неділю (20 травня – Ред.) Ніколас Мадуро був переобраний президентом на вибори, легітимність яких вони не визнають”, — йдеться в повідомленні.

Серед цих країн – Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу і Сент-Люсія.

В ході дострокових президентських виборів президент Венесуели Ніколас Мадуро був переобраний на пост глави держави. У загальній складності Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Голосування пройшло на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення.