ТАЛЛІНН, 22 травня — . Міністр економіки Естонії Кадрі Сімсона отримала запрошення взяти участь у дискусіях на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, але відмовилася від поїздки, пославшись на зайнятість, повідомила у вівторок прес-служба міністерства. Олександр ГальперинПМЭФ-2018: готовність номер один

ПМЕФ проводиться з 1997 року, і з 2006 року проходить під патронатом і за участю президента РФ. В цьому році форум відбудеться 24-26 травня.

Запрошення взяти участь у роботі ПМЕФ надійшло від радника президента Росії, голови програмного комітету ПМЕФ Антона Кобякова, який запропонував Кадрі Сімсона взяти участь у панельній сесії щодо майбутнього російської економіки “Як реалізувати стратегічні задачі?”, яка пройде в п’ятницю, 25 травня.

“Сімсона не планує брати участь в Петербурзькому міжнародному економічному форумі з-за виконання посадових обов’язків”, — повідомила радник по пресі міністерства економіки Кадрі Тонка портал естонського телерадіомовлення ERR.

За даними міністерства, в п’ятницю Сімсона розповість у Талліні парламентської комісії у справах ЄС про позиції Естонії, яка буде озвучена на засіданні Ради ЄС з підвищення конкурентоспроможності, яке відбудеться наступного тижня. Після цього Сімсона зустрінеться з міністром морського господарства та водного транспорту Польщі Мареком Грубарчиком.