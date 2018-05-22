БЕЛГРАД, 22 травня – . Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив у вівторок, що очікує від майбутнього в липні саміту НАТО прискорення вступу в альянс для держав регіону Західних Балкан, в чому його країна готова допомагати сусідам. © Fotolia / Kristina AfanasyevaВенгрия виступила за прискорення інтеграції Західних Балкан з ЄС і НАТО

У Будві на узбережжі Адріатичного моря у вівторок відкрився міжнародний форум 2BS (To Be Secure) за трансатлантичної безпеки і безпеки в південно-східній Європі під егідою уряду Чорногорії, посольства США і Північноатлантичного альянсу. Серед учасників заходу — президент республіки Міло Джукановіч, міністр оборони Предраг Бошкович і глава уряду.

Прес-служба кабміну Чорногорії повідомила, що Маркович на відкритті форуму висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО в Брюсселі “принесе нові позитивні моменти для регіону”.

“Ми з нетерпінням чекаємо успішного розвитку переговорів Скоп’є і Афін про вирішення спору навколо назви Македонії. Сподіваємося, що незабаром буде знайдена можливість для активації (плану дій щодо членства в альянсі – ред.) MAP для Боснії і Герцеговини (Біг), що дало б нову енергію євроатлантичних процесів реформ у Біг. Ми однаково підтримуємо співпрацю, яка здійснює Сербія з НАТО і взаємодія НАТО і Косово”, — цитує прес-служба главу уряду. Олексій ВитвицкийЮнкер розповів, коли країни Західних Балкан зможуть вступити в Євросоюз

Маркович зазначив, що Чорногорія активно підтримує і просуває політику відкритих дверей Нато для країн регіону.

“У цьому ми задіяні в рамках НАТО і через регіональні ініціативи, такі як Американсько-атлантична хартія. Ми готові допомагати нашим сусідам, як і всім іншим кандидатам на членство, з якими хочемо поділитися нашим досвідом та навченими уроками”, — заявив чорногорський прем’єр.

На початку червня 2017 року Чорногорія офіційно стала 29-м членом Північноатлантичного альянсу. Значна частина населення цієї колишньої югославської республіки виступала проти приєднання до альянсу, в країні проходили акції протесту.