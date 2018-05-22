ДОНЕЦЬК, 22 травня — . Робота Донецької фільтрувальної станції, зупинена в результаті обстрілу, може бути відновлено в другій половині дня в середу, повідомив у вівторок заступник міністра будівництва і ЖКГ самопроголошеної Донецької народної республіки Віталій Кижаєв.

© РИА Новини / Ігор МасловКиев відкинув пропозиції по Донецькій фільтрувальної станції, заявили в ДНРНа минулого тижня представництво ДНР в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню повідомило, що з-за обстрілу знову знеструмлена і зупинена Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення.

“Фахівці республіканської енергетичної компанії сьогодні планують відновлення пошкоджених ліній електропередачі та подачі напруги. Після цього працівники “Води Донбасу” зможуть приступити до підготовчих пуско-налагоджувальних робіт і відновити хлоропровод, пошкоджений в результаті бойових дій. Після виконання всіх цих дій станція буде запущена”, – наводить слова Кіжаєва прес-служба Мінбуду ДНР.

Кижаєв зазначив, що “найімовірніше, це відбудеться завтра у другій половині дня”.

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