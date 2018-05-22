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Коломойський взяв курс на цілковите політичне знищення Порошенко

22.05.2018

Коломойский взял курс на полное политическое уничтожение Порошенко

Український бізнесмен Ігор Коломойський почав публічно розповідати про факти корупції з боку Президента Петра Порошенка, зокрема, у своїх інтерв’ю міжнародних телеканалах.

Як вважають експерти, такі інтерв’ю колишнього губернатора Дніпропетровської області – це не просто інфопривід. Це – складова програми з обнородованию фактів корупції Петра Порошенка, реалізація якої відбувається як у публічному, так і в правовому полі.

На думку аналітиків, це пов’язано, і хоча інтерв’ю, на позір м’яке, це тільки початок повного політичного знищення діючого Президента.

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