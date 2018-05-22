“Миронівський хлібопродукт” за підсумками першого кварталу 2018 року отримав 90 млн доларів чистого прибутку.

Найбільший в Україні виробник курятини – агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” (МХП) за підсумками першого кварталу 2018 року отримав 90 млн доларів чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Виручка холдингу збільшилася на 10% – до 306 млн доларів, експортна виручка склала 162 млн доларів, повідомив МХП на сайті Лондонської фондової біржі, передає delo.ua.

При цьому операційний прибуток агрохолдингу скоротилася на 16% — до 62 млн доларів, EBITDA — на 4%, до 89 млн доларів, валовий — на 6%, до 81 млн доларів у порівнянні з січнем-березнем минулого року.

Варто відзначити, що МХП у січні-березні 2018 року продав 135,307 тис. тонн курячого м’яса, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Експортні продажі агрохолдингу за цей період зросли в першому кварталі на 28% — до 63,14 тис. тонн, а обсяг продажів на внутрішньому ринку скоротився на 4% — до 72,16 тис. тонн.

“Миронівський хлібопродукт” є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів. Засновником і мажоритарним акціонером КОМПАНІЇ є український бізнесмен Юрій Косюк, якому належить близько 65% акцій компанії.