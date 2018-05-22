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Час «перемикатися». Як Україні витримати мінімалку в 4 200 грн

22.05.2018

Президент України Петро Порошенко наполягає на підвищенні до кінця року мінімальної зарплати c 3 723 грн до 4 200 грн. Розберемося, як це вплине на ринок праці, виробництво та економіку в цілому, пише Ділова столиця.

Глава держави 20 травня нагадав, що дав завдання уряду збільшувати мінімалку, додавши, що 4 200 грн — «це не межа». Виникає питання, чи готова до такого покращення українська економіка? Адже якщо ні, то інфляція може прискоритися, а розвиток бізнесу — загальмуватися. Тим більше що в Кабміні і МВФ поки що не бачать можливостей для реалізації президентської ініціативи.

 

З миру по планці

Про соціальні гарантії для працівників, в тому числі мінімальної зарплати, страхування, норми робочого часу, всерйоз заговорили лише з кінця XIX ст. На загальнонаціональному рівні мінімалку вперше встановила Нова Зеландія в 1894 р., а в 1896-му в австралійському штаті Вікторія заснували спецради, де працівники та роботодавці домовлялися про нижчої планці оплати праці. Таким чином наметелись два походу: встановлювати мінімальну зарплату по державі в цілому або локально — на рівні регіонів, галузей, підприємств.

Така практика приживалася довго. Якщо у Великобританії мінімалку ввели в 1909 р., то, скажімо, у США на федеральному рівні — тільки під час Великої депресії (не рахуючи раніше встановленої планки для дітей і жінок). Що, втім, не завадило Генрі Форду ще в 1914 р. підняти мінімальний рівень оплати праці на своїх заводах до $5 (в рази вище ринкового), щоправда, у прагненні скоротити плинність кадрів, а не побороти бідність.

На сьогоднішній день близько 80% країн світу законодавчо регламентують рівень мінімальної зарплати. Проте в інших державах вона може фіксуватися не законом, а секторальних угод між зацікавленими сторонами. І тому спосіб встановлення мінімальної зарплати не корелює з рівнем розвитку суспільства. Так, з 28 держав Євросоюзу мінімалка узаконена в 22-х, але залишилися шість — це Австрія, Італія, Данія, Фінляндія, Швеція та Кіпр. А розкид дуже великий: від 261 євро в Болгарії — до 2000 євро у Люксембурзі. Причому у Східній Європі мінімальні зарплати істотно нижче (найвища ставка в Польщі — 503 євро). Для порівняння: мінзарплата в США — понад $1200 в місяць.

 

Український мінімум

Що стосується України, то наші 3 723 грн — близько $140. Це мало, але розрив не такий величезний, тому що добробут слід вимірювати не просто в перекладі на долари, а з урахуванням паритету купівельної спроможності. Скажімо, за суму, еквівалентну $140, українець у себе вдома може купити в півтора-два рази більше, ніж поляк у себе.

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Ще один важливий показник — відношення мінімальної зарплати до середньої. В цілому по ЄС це 46%, причому він (не без винятків) знижується з просуванням на Схід. Так, у Великобританії працівники нижчої кваліфікації отримують 58% від середнього розміру по країні, а в Польщі — 43%. В Україні станом на січень 2018 р. мінімальна зарплата — 3 723 грн — становила 48% від середньої — 7711 грн. Можна скаламбурити, що у нас європейське співвідношення неєвропейських ставок мінімальної та середньої зарплат.

 

Зайнятість і ціни

Отже, встановлення мінімальної заробітної плати на протязі минулого століття стало глобальним трендом. Однак економісти до цих спір сперечаються про її вплив на зайнятість, виробництво, ціни і економіку в цілому. За класикою фіксування мінімалки вище ринкової (так зазвичай і відбувається) має спричинити збільшення безробіття, адже менше роботодавців готові брати людей на велику ставку. А підвищення витрат на оплату праці підштовхує вгору ціни на товари і послуги. І не тільки з-за того, що більше витрат у виробників (інфляція пропозиції), а й тому, що більше грошей у покупців (інфляція попиту). Тут важливо, наскільки задіяні ресурси: якщо фірми мають можливості адекватно наростити виробництво у відповідь на збільшення попиту — інфляція буде менше, якщо ж виникають труднощі з інвестуванням, кредитуванням, набором персоналу — ціни підуть вгору швидше, та і ВВП підросте слабо.

Але це лише загальна картина, тому потрібно придивлятися до національних особливостей. В Україні ключовий фактор — сіра зарплата. На багатьох підприємствах і так платять працівникам «у конвертах» понад мінімалки. Тому, коли з 1 січня 2017 р. підвищили планку з 1600 до 3200 грн, бізнес не загнувся, хоча податків довелося платити більше. (Хоча, наприклад, маршрутники не забули підняти тариф «у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати»). Можливо, саме цим пояснюється той факт, що великих змін у зайнятості у нас не сталося. За даними Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні у 2017 р. балансував на рівні 10%, як і роком раніше. Хоча, зрозуміло, внесло свою лепту в статистику і посилення трудової міграції в Польщу.

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А ось інфляція розігналася, як і слід було очікувати. У Нацбанку підрахували, що в минулому році подвоєння мінімальної зарплати збільшило загальне зростання цін на 2-2,5% (з 13,7%). А місяць тому заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що можливе підвищення мінімалки до 4 200 грн з 1 липня «додасть до інфляції 0,5%» (прогноз на кінець року — 8,9%). В цілому НБУ бачить причини підвищення цін у скороченні пропозиції окремих товарів, збільшенні виробничих витрат (у тому числі на оплату праці) та пожвавленні споживчого попиту.

Втім, на цей раз підвищення мінімалки, якщо і станеться до кінця року, то не буде таким вже впливовим чинником. Адже до того часу встановлений на 1 січня 2018 р. мінімум в 3 723 грн з урахуванням прогнозованої інфляції складе вже 4 054 грн, тобто реально зарплата може зрости лише на 146 грн (і то якщо вірити заниженими інфляційним очікуванням НБУ). Насторожує тільки багатообіцяюча фраза президента про те, що 4 200 грн — «це не межа».

 

«Переключення» попиту і виробництво

Українські експерти неоднозначно оцінюють підвищення мінімального рівня оплати праці. На думку доктора економічних наук Ярослава Жаліло, позитив у тому, що збільшення мінімалки підштовхує вгору зарплати в цілому.

«За минулий рік ми побачили, що середня номінальна заробітна плата зросла на 37%, а в реальному вимірі — на 18-19%. Це добре, тому що, можливо, частково утримує робочу силу від міграції, та й просто підвищує добробут людей», — констатував експерт.

Але проблема в тому, що ми ще не навчилися вичавлювати із ситуації весь позитив і мінімізувати негативний вплив.

«Як показав досвід минулого року, на жаль, підвищення заробітної плати у нас досить слабо спрацьовує як стимулятор економічного зростання, зате активно діє як інфляційний чинник. Тому самі по собі ці обіцянки, не кажучи вже про подальше підвищення, будуть погіршувати інфляційні очікування», — вважає Ярослав Жаліло.

За його словами, вітчизняним виробникам потрібно допомогти адекватно реагувати на підвищення споживчого попиту.

«І тут є кілька аспектів. Перший — це монетарна політика, пом’якшення кредитної політики, хоча НБУ зараз діє в протилежному напрямку, обравши політику інфляційного таргетування… Другий аспект пов’язаний з лібералізацією підприємництва, щоб на рівні локального бізнесу зростали можливості реагувати на попит», — пояснив доктор економічних наук.

І нарешті, на думку Ярослава Жаліла, потрібно особливу увагу до вітчизняного агросектору. Справа в тому, що зростаючий споживчий попит зараз посилює імпорт, а значить, реально грає на руку іноземним виробникам. Можливі вигоди від підвищення купівельної спроможності українців більше, якщо спробувати «переключити» попит на українські товари, головним чином на їжу.

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«У бюджеті 2018 року вже закладено заохочення і підтримка аграрного виробництва, тому що левова частка у цьому зростаючому попиті на продукти харчування. І лідирують у інфляційної динаміки саме продукти харчування», — зазначив експерт.

За словами виконавчого директора The Bleyzer Foundation олег Устенко, так виходить тому, що з підвищенням мінімалки додаткові гроші отримують ті люди, яким не вистачає саме на їжу.

«Збільшення мінімальної зарплати на тлі вкрай поганого бізнес-клімату в Україні може призвести до підвищення інфляції, але не по всіх групах товарів, а по тих, які відносяться до продовольчим. Адже, коли ми говоримо про мінімалку, ми говоримо про тих людей, які і так ледве виживають і витрачають на харчування не 50% від сумарного доходу, як в середньому по Україні, а більше», — пояснив експерт, нагадавши, що чим бідніше суспільство, тим більша частина сімейного бюджету у людей йде на їжу. Для порівняння: в Польщі — це 30%, а у Франції — 10%.

 

Дефіцит бюджету та борги

Не варто забувати, що підвищення мінімалки тягне за собою і збільшення державних витрат, тому що багато хто з малооплачуваних робітників — бюджетники.

«Ми повинні бути готові до збільшення дефіциту бюджету. Утримувати його в межах 2,5% ВВП (81,8 млрд грн. — «ДС»), як декларувалося спочатку, буде вкрай складно. І де на це гроші? Ми можемо розкрутити інфляцію або набрати ще більше боргів. І хто заплатить за те, що ми тимчасово допоможемо тим, хто страждає? Ігнорувати економічні закони не можна», — вважає Олег Устенко.

Словом, з підвищенням мінімальної зарплати можна очікувати позитиву у вигляді зростання ВВП і добробуту громадян, так і негативу — розкручування інфляції і збільшення дефіциту бюджету. Другий ефект в Україні сильніше, хоча можна спробувати все змінити. Втім, мінімалка в 4200 грн навряд чи сильно позначиться на економіці, оскільки таке підвищення до кінця року буде майже «з’їдено» тієї ж інфляцією.

Час «перемикатися». Як Україні витримати мінімалку в 4 200 грн оновлено: Травень 22, 2018 автором: Redactor

 

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