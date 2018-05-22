Державна служба України з надзвичайних ситуацій купить пожежно-рятувальні машини за 600,5 млн грн. Тендер виграла «Промислова компанія «Пожмашина», зареєстрована на одного з членів Радикальної партії Олега Ляшка. Результати торгів оприлюднено на Prozorro 16 травня, повідомляє видання «Наші гроші».

Протягом року виконавець поставлять 120 всюдихідних пожежних автоцистерн з китайськими двигунами вартістю 5 млн грн.

Причому, витратить ДСНС приблизно на 300 тис. грн менше, ніж планувалося — очікувана вартість становила 600,8 млн грн.

Відповідно до тендерної документації, єдиним конкурентом компанії-переможця було ЗАТ «Автотранспортник». Інформації про те, що учасники торгів знижували ціну в ході аукціону, не було.

«Пожмашина» зареєстрована в Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Идехус лімітед». Бенефіціаром вказаний директор «Пожмашини» Олег Борщ, який у минулому році йшов до Чернігівської облради від Радикальної партії. Підписантом «Пожмашины» є депутат Прилуцької райради від Радикальної партії Валерій Іващенко.

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