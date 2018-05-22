За підсумками першого кварталу 2018 року найбільший в Україні виробник курятини – агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» бізнесмена Юрія Косюка – отримав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі (LSE), передає «Інтерфакс-Україна».

Виручка холдингу збільшилася на 10% – до $306 млн, експортна виручка склала $162 млн (53% від загальної виручки).

При цьому операційний прибуток «Миронівського хлібопродукту» скоротилася на 16% – до $62 млн, EBITDA – на 4%, до $89 млн, валовий – на 6%, до $81 млн порівняно з січнем-березнем минулого року.

У січні-березні 2018 року «Миронівський хлібопродукт» продав 135,3 тис. тонн курячого м’яса, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Експортні продажі агрохолдингу за цей період зросли в першому кварталі на 28% — до 63,1 тис. тонн, а обсяг продажів на внутрішньому ринку скоротився на 4% — до 72,2 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку вирішив виділити компанії «Миронівський хлібопродукт» кредит 25 млн євро для будівництва біогазового заводу.