ПЕКІН, 22 травня — . Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з секретарями рад безпеки країн-членів ШОС (Шанхайська організація співробітництва) закликав зміцнювати стратегічне взаємодовіра в рамках організації, йдеться в повідомленні МЗС КНР. © Страны ШОС домовилися підвищувати рівень координації у сфері безпеки

“Необхідно, слідуючи за вектором співробітництва у сфері безпеки, продовжувати зміцнювати стратегічне взаємодовіру, скоординованість та взаємодія в політиці, підтримувати неупередженість і справедливість, спільно сприяти політичному рішенню існуючих гарячих питань”, — заявив Сі Цзіньпін.

Він зазначив, що після розширення складу ШОС, потенціал співпраці організації у сфері безпеки став ще більше, відповідальність ще більше, стали більше та очікування народів кожної з країн і всього міжнародного співтовариства.

© Sputnik / Болат ШайхиновПатрушев розповів, звідки виходить загроза тероризму і екстремізму для ШОС”В даний час регіональна ситуація безпеки в цілому стабільна. У той же час старі виклики, такі як незаконний обіг наркотиків, транскордонна організована злочинність та інші виклики, як і раніше існують”, — сказав Сі Цзіньпін.

За словами голови КНР, це вимагає від країн-учасниць організації посилення готовності, холоднокровного розуму, точної оцінки і раціональної реакції”.

Китай продовжить і далі вибудовувати взаємодовіра з іншими членами ШОС, підкреслив Сі Цзіньпін.