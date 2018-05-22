МОСКВА, 22 травня — . Київ навряд чи піде закликів депутата Ради Ігоря Мосійчука зруйнувати міст через Керченську протоку, заявила член комітету ради федерації з міжнародних справ Ольга Тимофєєва в інтерв’ю RT.

© РИА Новини / Віталій ТимкивВ Верховній раді пригрозили знищити Кримський мостСенатор назвала висловлювання Мосійчука істерикою і припустила, що українські політики продовжать висловлюватися в такому дусі до тих пір, поки буде деградувати економіка країни.

“Відповідно, будь-які наші позитивні досягнення будуть викликати таку істерику, але від неї перейти до дій — це фактично оголошення війни. Малоймовірно, що на це піде українська сторона”, — припустила Тимофєєва.

Раніше депутат Верховної ради Ігор Мосійчук закликав зруйнувати Кримський міст, пояснивши це тим, що “будь-яка країна, яка перебуває в стані війни за свою територію, прагне до знищення ворожої інфраструктури”. Він додав, що особисто зробив би це, будучи міністром оборони України.

У Криму заявили, що характеристику висловлювань депутата повинні давати в психлікарні. Глава регіону Сергій Аксьонов підкреслив, що ні мосту, ні півострову, ні російським громадянам нічого не загрожує.