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Софія сприятиме діалогу ЄС з Росією, заявив президент Болгарії

22.05.2018

БОЧАРОВ СТРУМОК, 22 травня — . Болгарія буде сприяти діалогу ЄС та РФ, ні в кого немає стимулу повертатися до часів холодної війни, заявив журналістам президент Болгарії Румен Радев.Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи в Сочи. 22 мая 2018 Михайло КлиментьевРадев запросив Путіна до Болгарії

“Болгарія буде сприяти цілком розвитку діалогу і взаєморозуміння між нашими країнами, тому що ні у кого немає інтересу повертатися до старих часів холодної війни у відносинах між Росією і Європейським союзом”, — сказав Радев за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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