БОЧАРОВ СТРУМОК, 22 травня — . Болгарія буде сприяти діалогу ЄС та РФ, ні в кого немає стимулу повертатися до часів холодної війни, заявив журналістам президент Болгарії Румен Радев. Михайло КлиментьевРадев запросив Путіна до Болгарії

“Болгарія буде сприяти цілком розвитку діалогу і взаєморозуміння між нашими країнами, тому що ні у кого немає інтересу повертатися до старих часів холодної війни у відносинах між Росією і Європейським союзом”, — сказав Радев за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.