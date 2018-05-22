Про це сьогодні повідомив Володимир Ар’єв.

Колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт вийшов з організації після введення санкцій проти нього. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

“Колишній проросійський президент ПАРЄ Педро Аграмунт взагалі вийшов з ПАРЄ після введення проти нього десятирічних санкцій за істотні порушення Кодексу поведінки. Мінус один”, – повідомив український депутат.



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Нагадаємо, минулого тижня регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок на зустрічі в Парижі обрав покарання для депутатів, підозрюваних у корупційних діях на користь Азербайджану. Серед покараних був і колишній президент організації Педро Аграмунт.