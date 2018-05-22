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Названа вартість перельоту по Україні новим лоукостером SkyUp

22.05.2018

Названа стоимость перелета по Украине новым лоукостером SkyUp

Нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

«Вартість всіх регулярних перевезень буде формуватися за лоу-кост моделі без багажу і додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі і від часу придбання квитків. Наприклад, квиток Київ-Одеса буде коштувати від 499 гривень в одну сторону», — повідомили у відомстві.

Відомо, що перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. Крім того, будуть відкриті міжнародні регулярні рейси з Києва до Барселони, Дубай та Ларнаки.

Планується, що в 2018 році компанія перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п’яти літаків. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

В даний час флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

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