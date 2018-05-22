Нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

«Вартість всіх регулярних перевезень буде формуватися за лоу-кост моделі без багажу і додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку обраної подорожі і від часу придбання квитків. Наприклад, квиток Київ-Одеса буде коштувати від 499 гривень в одну сторону», — повідомили у відомстві.

Відомо, що перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. Крім того, будуть відкриті міжнародні регулярні рейси з Києва до Барселони, Дубай та Ларнаки.

Планується, що в 2018 році компанія перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п’яти літаків. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

В даний час флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.