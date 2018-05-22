Мер Новосибірська Анатолій Локоть незвично виступив на церемонії вручення премії місцевої інтернет-газети «НГС.Новини» («Новосибірський міський сайт»).

На честь 20-річчя порталу читачі вибирали кращі компанії міста в різних номінаціях.

Церемонія нагородження проходила в Новосибірському оперному театрі. Градоначальник вийшов на сцену, щоб привітати глядачів.

«ММР — це кофеїн! НГС — це кокаїн, це стимулятор життя! Коли я читаю коментарі про себе, у мене виділяються літри адреналіну. У мене закипає кров. І я думаю, як я люблю НГС», — виголосив Лікоть.

Глядачі зняли його на відео.

Жителів міста здивувало незвичайне виступ. Новосибірський блогер Олег Матвейчев написав, що градоначальник був «як мінімум не в собі, а як варіант нетверезий». Багато користувачів вважають таку поведінку мера дивним.

Прес-секретар глави Новосибірська Артем Роговський повідомив, що Лікоть не був п’яний.