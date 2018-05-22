МОСКВА, 22 травня — . Дві людини загинули в результаті аварії легкомоторного літака в Нідерландах, повідомляє інформаційний портал Dutch News. © Фото : Пожежний департамент Сент-ПитерсбергаВо Флориді літак при посадці на дорогу врізався в дві машини

Згідно з даними порталу, інцидент стався у вівторок вдень в провінції Південна Голландія на заході країни. Літак Cessna Reims F172N Skyhawk впав через 15 хвилин після зльоту з аеропорту Роттердам-Гаага.

Передбачається, що двоє невідомих, які перебували в літаку, є єдиними жертвами катастрофи. Причини події з’ясовуються.

За інформацією порталу, раніше в 2012 році сталася катастрофа такого ж літака, при якому ніхто не постраждав. Компанія Sand Air, в чиїй власності знаходився літак, відмовилася коментувати інцидент.