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ЗМІ: у Нідерландах зазнав аварії легкомоторний літак

22.05.2018

МОСКВА, 22 травня — . Дві людини загинули в результаті аварії легкомоторного літака в Нідерландах, повідомляє інформаційний портал Dutch News.Разбившийся легкомоторный самолет во Флориде. 18.10.2017© Фото : Пожежний департамент Сент-ПитерсбергаВо Флориді літак при посадці на дорогу врізався в дві машини

Згідно з даними порталу, інцидент стався у вівторок вдень в провінції Південна Голландія на заході країни. Літак Cessna Reims F172N Skyhawk впав через 15 хвилин після зльоту з аеропорту Роттердам-Гаага.

Передбачається, що двоє невідомих, які перебували в літаку, є єдиними жертвами катастрофи. Причини події з’ясовуються.

За інформацією порталу, раніше в 2012 році сталася катастрофа такого ж літака, при якому ніхто не постраждав. Компанія Sand Air, в чиїй власності знаходився літак, відмовилася коментувати інцидент.

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