МОСКВА, 22 травня — . Апеляційний суд Києва залишив у силі арешт депутата Верховної ради України Надії Савченко, заарештованої за підозрою в підготовці теракту в Києві, передає у вівторок агентство “Українські новини” з посиланням на головуючу суддю Тетяну Росик. © РИА Новини / СтрингерСавченко заявила, що готова відсидіти в Росії 22 роки

За версією Генпрокуратури України, Савченко планувала теракти в будівлі парламенту і урядовому кварталі. Їй загрожує від п’яти років до довічного позбавлення волі. Суд у Києві 23 березня заарештував депутата на два місяці. У суді вона заявила, що оголошує голодівку. Апеляційний суд Києва підтвердив рішення першої інстанції про арешт Савченко на два місяці до 20 травня.

“Апеляційний суд Києва залишив у силі продовження арешту депутата Верховної ради Надії Савченко до 14 липня”, — йдеться в повідомленні.

Як уточнює агентство, суд відхилив клопотання адвокатів Савченко про заміну запобіжного заходу і відмовився відпустити депутата на поруки.

© РИА Новини / СтрингерСавченко за 50 днів голодування скинула 17 кілограмів, повідомила її сестраРанее у вівторок український телеканал Newsone з посиланням на адвокатів Савченко повідомив, що 51человек виявили бажання взяти Савченко на поруки, у тому числі народний депутат Віталій Купрій, колишній суддя Конституційного суду Шишкін Віктор Іванович і її сестра Віра Савченко.

Савченко 22 березня 2016 року було засуджено в Росії на 22 року за причетність до вбивства журналістів в Донбасі. Суд встановив, що 17 червня 2014 року вона скоригувала артилерійський вогонь по групі луганських ополченців і російських журналістів, в результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. В кінці травня 2016 року Савченко була помилувана президентом РФ, після чого повернулася на батьківщину. Після повернення вона заявляла, що готова стати президентом, якщо народ її підтримає.