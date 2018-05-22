ЖЕНЕВА, 22 травня – , Єлизавета Ісакова. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відзначає різке зростання кількості біженців з північних країн Центральної Америки, заявила у вівторок прес-секретар УВКБ ООН Катерина Китиди. Дмитро ЗнаменскийПоток мігрантів з Венесуели в країни Латинської Америки зріс у десять разів

“Понад 294 тисяч шукачів притулку та біженців з північних країн Центральної Америки зареєстровані по всьому світу в кінці 2017 року. Це на 58% більше, ніж у попередньому році і в 16 разів більше, ніж було наприкінці 2011 року”, — заявила вона.

За її словами, тільки в минулому році було зареєстровано 130,5 тисячі запитів на надання статусу біженців.

© AP Photo / Ariana CubillosВ Бразилії запропонували закрити кордон з Венесуелою через наплив беженцевВ УВКБ ООН відзначають, що люди тікають “від насильства та переслідувань”, багато з них стикаються на своєму шляху з великими небезпеками і труднощами. Велика кількість біженців шукають притулку в Белізі, Мексиці, США, Коста-Ріці, Панамі.

УВКБ ООН закликає міжнародне співтовариство надавати біженцям захист і допомагати країнам півночі Центральної Америки усувати причини такої міграції. Агентство ООН також просить країни-донори виділити 36,2 мільйона доларів на здійснення своїх програм допомоги біженцям в 2018 році. Поки було отримано лише 12% цього фінансування.