МОСКВА, 22 травня — . У В’єтнамі зняли на камеру битву пітона і сколопендри. Ролик з’явився на порталі Liveleak.

Неласковый прийом: сутичка львів потрапила на видеоНа кадрах видно, як багатоніжка обертається навколо своєї жертви, вичікуючи моменту, щоб вжалити її. Пітон спробував перекусити сколопендру, але в підсумку виявився переможеним.

У коментарях до ролика користувачі помічають, що сколопендра — “одне з самих страшних істот”, здатне без праці впоратися зі змією.

Ці членистоногі хижаки можуть мати більше 170 ніжок залежно від виду. Маленькі сколопендри харчуються іншими безхребетними, більш великі види здатні є змій і дрібних птахів. Мешкають в районах з теплим кліматом.