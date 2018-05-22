МОСКВА, 22 травня — . Рада безпеки ООН має звернути увагу на загрози зруйнувати міст через Керченську протоку, такі агресивні заяви можна розцінити як заклик до терористичного акту, вважає голова Комісії Громадської палати РФ з розвитку громадської дипломатії, гуманітарного співробітництва та збереженню традиційних цінностей Олена Сутормина.

Раніше депутат Верховної ради Ігор Мосійчук в ефірі телеканалу “112 Україна” погрожує знищенням Кримського моста після того, як Україна поверне під свій контроль Крим.

“На мій погляд, така заява — не що інше, як заклик до терористичного акту. Впевнена, що на подібні агресивні заклики повинні відреагувати відповідним чином в ООН”, — сказала Сутормина .

© РИА Новини / Віталій ТимкивВ раді федерації відреагували на погрози депутата Ради знищити Кримський мостПри цьому вона не виключила, що подібними словами Мосійчук “вислужувався перед європейськими та американськими кураторами”. “Ми знаємо, що вони і самі вирощують подібних поглядів організації, які потім стають страшними виразками для всього світу. У будь-якому випадку, Рада Безпеки ООН не повинен проходити повз таких заяв. Весь світ бореться проти тероризму, а деякі пропагують його практично в серці Європи”, — сказала член ГП РФ.

Вона вважає, що після подібних заяв у будь-якій демократичній державі депутат втратив би свого мандату, і колеги засудили б його. “Але, на жаль, навряд чи варто очікувати. Політична еліта України скочується в дикий і нещадний тоталітаризм”, — додала Сутормина.

Міст в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням. Президент РФ Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, рух автотранспорту запущено 16 травня.

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