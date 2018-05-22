МОСКВА, 22 травня — . Учасник заворушень на заході Франції отримав важке поранення через застосування спецзасобів з боку жандармерії, повідомляє телеканал BFMTV. Ірина КалашниковаНа акції протесту в Парижі почалися заворушення

Як заявила прокурор Сільві Кановас, інцидент стався в районі комуни Нотр-Дам-де-Ланд, де протестуючі намагалися перешкодити демонтажу незаконно заселених будинків.

Для розгону маніфестантів жандарми застосували гранати зі сльозоточивим газом (GLI-F4). Одна з них відірвала руку 30-річному чоловікові, який намагався підняти снаряд, повідомили очевидці зіткнення.

МВС Франції зазначає, що правоохоронці, які протистоять півсотні радикально налаштованих протестувальників, були змушені захищати свою фізичну недоторканність”.