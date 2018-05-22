Відмова від визнання Росії державою-спонсором тероризму був обумовлений не симпатіями президента США.

Після отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в березні в Держдепартаменті США почали збирати документи, щоб визнати Росію державою-спонсором тероризму. Однак через кілька днів рішення було скасовано.

“Незабаром після нападу на Сергія Скрипаля – ред.) у березні Рекс Тіллерсон, тодішній держсекретар США, наказав Державному департаменту підготувати документи для визнання Росії державою-спонсором тероризму згідно з американським законодавством. Збираючи докази, експерти з Департаменту з контртероризму вважали, що мають досить сильні аргументи. Однак через два дні Офіс держсекретаря послав їм нові завдання, скасовуючи попередню ініціативу”, – йдеться в повідомленні.

Відмова від визнання Росії державою-спонсором тероризму був обумовлений не симпатіями президента США Дональда Трампа до російському лідерові Володимиру Путіну, а бажанням Вашингтона продовжувати співпрацю з Росією в боротьбі проти тероризму у світі.

Як відомо, зараз у списку держав-спонсорів тероризму знаходяться Північна Корея, Іран, Сирія і Судан. Якщо б США формально внесли в цей список Росію, це б означало, що американська сторона більше не змогла б надавати допомогу або продавати зброю країні, а також повинна була б обмежити дипломатичні і торгові відносини з РФ.