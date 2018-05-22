Верховна Рада України на поточному пленарному тижні 22-25 травня має намір розглянути низку корупційних та лобістських законопроектів, які будуть мати негативний вплив на соціально-економічне становище українців

Про це сьогодні заявила на брифінгу журналістам лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Ми нарахували вісім грубих лобістських законопроектів, що містять корупцію, зловживання і дії проти національних інтересів України», — сказала вона.

За словами політика, так, минулого тижня до порядку денного був включений, а на цьому тижні буде стояти на розгляді законопроект №8159, яким фактично звільняють від податку на прибуток підприємства, які видобувають літій.

«Цей законопроект лобіює пан Кононенко, який є корупційною опорою президента Порошенко – і він звільняє підприємства, яким подарували родовища літію, від податку на прибуток», — прокоментувала вона.

За словами парламентарія, неприпустимим для прийняття також є законопроект №7306, який передбачає внесення змін до Митного кодексу України, якими фактично скасовують державну мито на ряд товарів, зокрема, «пальмове масло і молочні продукти на пальмовій олії, хвости лангустів і раків, міцні алкогольні напої віскі і коньяк, а також знімають податки з препаратів, що мають у своєму складі героїн і кокаїн».

«Хто в адміністрації президента планує таку галасливу вечірку з кокаїном, героїном, хвости лангустів та алкогольними напоями? Це все недоотримає бюджет! Так вони для себе формують податкові лагуни», — сказала вона.

Крім того, голова фракції твозмутилась тим фактом, що одночасно відбувається введення додаткового мита і податків на дитяче харчування, і товарів, необхідних для немовлят.

Тимошенко також сказала, що наступний законопроект №6049 передбачає, що всі пайовики сільськогосподарської землі, які віддали свої паї в оренду – «де факто по різним механізмам фактично передаються в рабство орендарям».

«Ці люди будуть безправними, не впливати на процес, а орендарі будуть їх рабовласниками. Цей законопроект лобіює велике аграрне лобі, яке хоче усунути власників паїв від їх впливу», — підкреслила вона.

Політик також закликала не підтримувати законопроект №6677Д щодо створення приватних пенсійних фондів.

«Вони планують створити приватні пенсійні фонди, зібрати гроші з пенсіонерів, а потім власники фондів з грошима людей просто зникнуть. Така технологія вже підготовлена », — сказала вона.

Ще Тимошенко наголосила на неприпустимості голосування за законопроект №8157 щодо Національного бюро фінансової безпеки України.

«Вони вже через нову силову структуру-Національне бюро фінансової безпеки дають право щодо кожного громадянина України без рішення суду влаштовувати прослуховування телефонів, збір інформації з листування, і інші речі, що стосуються приватного життя пересічних громадян», — сказала вона.

«Законопроектом передбачається, що Бюро матиме повноваження на конфіденційне співробітництво з фізичними особами, використання гласних і негласних штатних та позаштатних працівників для того, щоб стежити за кожним українцем», — додала Юлія Тимошенко.