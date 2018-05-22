Курс долара на міжбанку в продаж 22 травня 2018 року підвищився на 1,5 копійки — до 26,09 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку 26,065 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок — до 30,76 грн/євро.

За даними компанії «Укрділінг», сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,0650 – 26,0900, євро 30,7384 – 30,7627 грн/євро, російський рубль 0,4266 — 0,4272 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,0650 26,0900

EUR/UAH 30,7384 30,7627

RUB/UAH 0,4266 0,4272

Нагадаємо, 21 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,0550 – 26,0750, євро 30,6511 – 30,6746 грн/євро, російський рубль 0,4204 — 0,4210 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,08 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2608,3615 гривні за 100 доларів (-6,4348); 3067,1723 гривні за 100 євро (-13,3192); 4,1712 за 10 рублів (-0,0502).

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 травня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,10 грн., курс купівлі долара знизився на 6 копійок — до 25,87 гривень за долар. Порівняно з даними 21 травня, курс євро на продажу знизився на 6 копійок — до 30,96 гривень за євро.