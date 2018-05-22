ВАШИНГТОН, 22 травня — . США як і раніше ведуть підготовку до саміту з КНДР, заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв’ю радіостанції Fox News Radio. Марія ПлотниковаСаммит лідерів КНДР і США на 99,9% пройде за планом, заявили в Південній Кореї

“Плани щодо саміту продовжують розроблятися. Ми відкриті для цього, ми сповнені надій. Але я хочу чітко сказати: нічого не змінилося в політиці США. Ніяких поступок ми не пропонували і не давали”, — заявив віце-президент. При цьому, за його словами, США не підуть на якісь поступки, КНДР поки не почне “верифицируемую і необоротну” денуклеаризацію.

Раніше Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір зустрітися 12 червня в Сінгапурі. Минулого тижня КНДР пригрозила скасувати саміт, пославшись на чергові військові навчання США і Південної Кореї. Трамп зустрічається у вівторок у Вашингтоні з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.