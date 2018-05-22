ЛУГАНСЬК, 22 травня — . Три людини постраждали в ДТП із-за руйнування Штеровського автомобільного мосту, зруйнованого напередодні диверсантами в самопроголошеній Луганської народній республіці, заявили в представництві ЛНР в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню. CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / В ЛНР розповіли, як ВСУ залякують спостерігачів місії ОБСЄ

Раніше в МДБ ЛНР заявили, що диверсанти в ніч на 21 травня підірвали Штеровский автомобільний міст на трасі М-21 “Красний Луч — Луганськ”.

“В результаті руйнування автомобільного мосту сталося ДТП з автомобілем “Рено”, що рухався за маршрутом Луганськ – Красний луч. В результаті ДТП постраждали три людини”, — йдеться в повідомленні представництва в Telegram-каналі. У повідомленні уточнюється, що руйнування сталося за підриву опори мосту.

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