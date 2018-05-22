ВАШИНГТОН, 22 травня — . П’ять громадян Ірану, внесених до списку американських санкцій у вівторок, допомагали єменським повстанцям-хуситам обстрілювати територію Саудівської Аравії з Ємену, заявило в прес-релізі міністерства фінансів США.

© AFP 2018 / Fars News/ Hamed Jafarnejad США і ОАЕ розкрили схему Ірану для фінансування КСИРСША внесли п’ять фізичних осіб, громадян Ірану, в список санкцій за зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції і його підрозділами. США звинувачують КВІР в “дестабілізуючої діяльності” в регіоні.

“Їх дії дозволили хуситам здійснювати ракетні атаки на саудівські міста і нафтову інфраструктуру. Вони також заважали зусиллям по доставці гуманітарної допомоги в Ємені і погрожували свободу навігації на критично важливих водних шляхах. США не потерплять підтримки Іраном хуситских бойовиків, які нападають на нашого партнера Саудівську Аравію. Всі країни в регіоні повинні бути уважні, щоб перешкодити Ірану посилати військових, зброю і гроші на підтримку його підручних в Ємені”, — заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Мінфін уточнив, що потрапляння в список санкцій означає блокування власності і активів фігурантів в юрисдикції США. Американським громадянам і компаніям також буде заборонено вести з ними будь-які справи. Санкцій можуть піддатися і іноземні банки, якщо з’ясується, що вони здійснювали якісь трансакції з фігурантами списку.