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Поліція затримала сімох осіб в масках на акції протесту в Парижі

22.05.2018

ПАРИЖ, 22 травня — . Поліція затримала сімох осіб в масках в ході акції протесту в Парижі, повідомляє радіостанція France Info.Столкновения протестующих с полицией во время демонтажа незаконно заселенных зданий в районе коммуны Нотр-Дам-де-Лан во Франции© AFP 2018 / Guillaume SouvantПротестующему у Франції відірвало руку кинутої жандармами гранатою

Раніше повідомлялося, що в ході акції протесту почалися заворушення. Молоді люди, повністю одягнені в чорне і приховують обличчя за масками, почали громити вітрини і провокувати поліцію. У свою чергу сили правопорядку застосували сльозогінний газ і водомети.

У вівторок в Парижі акцію протесту організували відразу кілька великих профспілок, серед яких — CGT, FO, Solidaires і UNEF. Люди, в числі іншого, виступають проти скорочень робочих місць, заморозки індексування зарплат і обмеження прийому у вищі навчальні заклади. Маніфестація об’єднала лікарів і вчителів, пенсіонерів і студентів, авіадиспетчерів і держслужбовців.

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